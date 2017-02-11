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O ÜLKE 6,7'LİK DEPREMLE SARSILDI: 15 ÖLÜ

O ülke 6,7'lik depremle sarsıldı: 15 ölü

Filipinler'in Mindanao adası yakınlarda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Filipinler, 6.5 şiddetinde bir deprem ile sallandı. Meydana gelen depremde 15 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.

Filipinler’de dün gece geç saatlerde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 15 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralandı. Binalar ve bir köprü depremden büyük hasar gördü. Bir havaalanı da kullanılamaz hale geldi. Deprem sebebiyle elektrikler kesildi.

Başken Manila’ya 700 kilometre uzaklıkta, Filipinler’in kuzey bölgesindeki 140 bin nüfuslu Surigao şehrinde meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle insanlar evlerini terk etti. Yetkililer, yüzden fazla artçı sarsıntı gözlendiğini kaydetti.

DHA
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