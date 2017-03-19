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O ÜLKEDE 3 BOMBALI SALDIRI ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

O ülkede 3 bombalı saldırı ! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'da 3 intihar bombacısını kendini havaya uçurdu. Saldırılarda 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

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Reuters haber ajansı acil başlığıyla duyurdu. Nijerya polisi Maiduguri kent merkezine yaklaşık 7 kilomerte uzaklıkta 3 canlı bomba eylemi gerçekleştiğini açıkladı. Canlı bombalardan birinin erkek ikisinin kadın olduğu belirtiliyor.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Ölenler arasında  bir kadın ve iki çocuğunun olduğu ifade ediliyor. Ölü sayısı artabilir...

Polis sözcüsü İsuku Victor patlamaların 8 yıldır terör örgütü Boko Haram’ın saldırları altında olan ve örgütün enkaza çevirdiği Maiduguri’de yaşandığını bu sebeple saldırıların yine Boko Haram tarafından gerçekleştitrildiğini düşündüklerini belirtti.

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