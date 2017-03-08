O ülkede ABD elçiliği yakınlarında şiddetli patlama

Sardar M. Daud Han Hastanesi’nde görevli bir doktor, ilk olarak hastanenin girişinde bir patlama meydana geldiğini, Kabil'in merkezindeki bir askeri hastanede patlama ve ardından silah sesleri duyuldu. Indian Times'ın haberine göre, Afgan güvenlik güçleri, ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki hastanede meydana gelen olaya ilişkin olarak, "bir güvenlik sorunu" yaşandığını söylediler.