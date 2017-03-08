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O ÜLKEDE ABD ELÇİLİĞİ YAKINLARINDA ŞİDDETLİ PATLAMA

O ülkede ABD elçiliği yakınlarında şiddetli patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği ve bir askeri hastanenin bulunduğu bölgede patlama yaşandı. Patlamanın ardından silah sesleri duyuldu.

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Sardar M. Daud Han Hastanesi’nde görevli bir doktor, ilk olarak hastanenin girişinde bir patlama meydana geldiğini, Kabil'in merkezindeki bir askeri hastanede patlama ve ardından silah sesleri duyuldu. Indian Times'ın haberine göre, Afgan güvenlik güçleri, ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki hastanede meydana gelen olaya ilişkin olarak, "bir güvenlik sorunu" yaşandığını söylediler. 

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