O ÜLKEDE KOBRA YILANI İLAÇ NİYETİNE KULLANILIYOR

O ülkede kobra yılanı ilaç niyetine kullanılıyor

Endonezya’da kanından şurup yapılan, eti de mangalda pişirilerek tüketilen Java kobralarının, alerjik reaksiyonlara iyi geldiği, metabolizmayı güçlendirdiğine inanılıyor.

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Endonezya’da şifalı olduğuna inanılan Java kobraları, alternatif tıpta kullanılıyor.

Başkent Cakarta’nın batısındaki Mangga Besar'da akşam saatlerinde kobra yılanı tezgahları kuruluyor.

Müşterilerin bazıları yılanların bitkisel karışımlarla şurup haline getirilmiş kanını almayı tercih ederken bazıları da mangalda pişirilen etini tüketiyor.

Kobra kanıyla daha önceden hazırlanan krem ve kapsüller tezgahta hazır bulunurken şuruplar, müşterinin gözü önünde hazırlanıyor. Yılanın eti ise mangalda kızartılarak soğan, biber ve limonla servis ediliyor.

Kanından şurup yapılan, eti de mangalda pişirilerek tüketilen kobraların, alerjik reaksiyonlara iyi geldiği, metabolizmayı güçlendirdiği ve dinçlik verdiğine inanılıyor.

Aynı zamanda cilt bakımı, afrodizyak, egzama ve eklem rahatsızlıkları için de kullanılan kobra kanı ihraç ediliyor.

Kobranın tanesi yaklaşık 5 dolara satılıyor. Yılanın derisinden ise cüzdan ve kemer yapılıyor

AA
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