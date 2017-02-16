O ülkede olağanüstü hal 3 daha uzatıldı

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ülkede Kasım 2015'ten bu yana geçerli olan olağanüstü hali üç ay daha uzatma kararı aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sibsi, olağanüstü hali bugünden geçerli olmak üzere üç ay daha uzattı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı ile yaptığı istişarelerin ardından olağanüstü halin tüm ülkede 16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak kaydıyla üç ay daha devamına karar vermiştir."

Olağanüstü halin uzatılmasına, "ulusal güvenlik, sınırlardaki durumlar ve bölgenin genel durumu" dikkate alınarak karar verildiği kaydedildi.

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak 17 Ocak'ta bir aylığına uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te cumhurbaşkanlığı muhafız alayına düzenlenen bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birer, ikişer veya üçer aylık dönemlerle birçok kez uzatılmıştı.

Tunus, 2011'deki 14 Ocak Devrimi'nin ardından zaman zaman güvenlik sorunlarıyla karşılaşırken çeşitli dönemlerde de terör saldırılarının hedefi oldu.