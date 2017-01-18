O ÜLKEDE ŞOKE EDEN KARAR !

O ülkede şoke eden karar !

Çin'de ikinci kez evlenenler için tören düzenlenmesi yasaklandı.

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Çin'de ikinci kez evlenenlerin düğün yapmasına, israfı engellemek amacıyla yasak getirildi.

Guizhou Evening Post'un Kaili kenti yetkililerine dayandırdığı  haberde, eyalette bundan böyle yalnızca cenazeler ve ilk evlilikler için tören  düzenlenebileceği belirtildi.
 
Aynı zamanda, birden çok bayrama ve bir düğün için farklı mekanlar  kullanılmasına da yasak getirildiği kaydedildi.
 
Gelin ve damadın düğün yapabilmeleri için daha önce evlilik  yapmadıklarını belgelemeleri ve ilgili mercilere başvuruda bulunarak kayıt  yaptırmaları gerektiği bildirildi.
 
Yasak kapsamında yetkililerin, ilgili departmana ayrıntıları  bildirmeden düğünleri basamayacakları belirtildi.
 
Düzenlemeyle cenaze sahiplerine de cenaze törenine ilişkin harcamaları  en geç 10 gün içinde beyan etmeleri zorunluluğu getirildi.
 
Söz konusu yasak, Çin'in Weibo sosyal paylaşım sitesinde tartışmalara  neden oldu.
 
Bazı kullanıcılar, Guizhou eyaletinin Kaili gibi zengin kentleriyle  kırsal yerleri arasındaki servet farkı nedeniyle yasağı onaylarken, bazıları da  bu yasağın yalnızca yolsuzluklardan istifade eden yetkililere uygulanması  gerektiğini savundu.

AA
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