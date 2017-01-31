O ÜLKENİN İSMİ DEĞİŞİYOR

O ülkenin ismi değişiyor

Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, ülkesinin ismindeki ''İslam Cumhuriyeti '' ifadesini kaldırıyor.

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Devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan ve tüm dünyanın ilgisini çeken çalkantılı siyasi süreci geride bırakan Gambiya, bu kez de isim değişikliği ile gündemde.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Gambiya Devlet Başkanı Barrow, Senegal başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinin baskı ve askeri müdahale tehdidinin ardından koltuğu devreden selefi Yahya Jammeh’nin mirası olan ‘Gambiya İslam Cumhuriyeti’ adını değiştirme kararı aldı.

Barrow, nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Gambiya’da Hıristiyan ve animistlerin (Afrika ülkelerinde yaygın olarak benimsenen ve doğada insan ruhuna benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden inanç) de yaşadığına dikkat çekti ve ülkesinin adının Gambiya Cumhuriyeti olacağını açıkladı.

Jammeh, 2015’te ülkesinin bir İslam devleti olduğunu, “Gambiya'nın kaderi, Yüce Allah’ın ellerindedir. Bugünden itibaren Gambiya bir İslam devletidir. Vatandaşlarımızın haklarına saygı duyan bir İslam devleti olacağız” sözleriyle duyurmuştu.

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