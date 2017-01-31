O üniversiteye FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) görevli 15 akademisyen gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PAÜ'de aralarında profesörlerin de bulunduğu 22 üniversite çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

PAÜ Tıp Fakültesi ağırlıklı olmak üzere üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan akademisyenlerden 15'i gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen zanlıların ikametleri ile üniversitedeki odalarında arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyette ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.