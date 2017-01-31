O ÜNİVERSİTEYE FETÖ OPERASYONU: GÖZALTILAR VAR

O üniversiteye FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Pamukkale Üniversitesi'nde akademisyenlere yönelik operasyonda, aralarında profesörlerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) görevli 15 akademisyen gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PAÜ'de aralarında profesörlerin de bulunduğu 22 üniversite çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

PAÜ Tıp Fakültesi ağırlıklı olmak üzere üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan akademisyenlerden 15'i gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen zanlıların ikametleri ile üniversitedeki odalarında arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyette ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

AA
578
Yeni kimlikler izdiham yarattıYeni kimlikler izdiham yarattı
Selçuk Dereli'den bomba sözlerSelçuk Dereli'den bomba sözler
Din öğretmenine soruşturma açıldıDin öğretmenine soruşturma açıldı
Harp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyorHarp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyor
Cansu Taşkın'ın seksi dansı olay olduCansu Taşkın'ın seksi dansı olay oldu
Rusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklamasıRusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklaması
"Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var""Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var"
Nazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdıNazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdı
E-5'te "makas" atarak kaza yapan sürücüye gözaltıE-5'te "makas" atarak kaza yapan sürücüye gözaltı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS