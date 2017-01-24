OBAMA 3 KEZ VETO ETMİŞTİ ! TRUMP İMZALADI !

Obama 3 kez veto etmişti ! Trump imzaladı !

ABD Başkanı Trump, Obama'nın veto ettiği projeleri onayladı.

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ABD Başkanı Trump, Obama'nın askıya aldığı Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları projesini yeniden yürürlüğe koydu.

Ülkenin 4 eyaletinde 50 ilden geçecek boru hattının uzunluğunun bin 886 kilometre olacağı kaydedildi. Kuzey Dakota eyaletindeki boru hattı projesine yönelik büyük protestolar düzenlenmişti.

TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları için başkanlık emri (executive order) imzaladığını duyurdu.

Seçim kampanyası sırasında ABD'de enerji devrimi gerçekleştireceğini vadeden Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, iki boru hattının tamamlaması için başkanlık emri imzaladı.

OBAMA 3 KEZ VETO ETMİŞTİ

Kanada'dan ABD'nin güneyindeki petrol rafinerilerine ham petrol taşıması planlanan ve yaklaşık 8 milyar dolara mal edilen Keystone XL boru hattı, önceki ABD Başkanı Barack Obama tarafından 6 yıl bekletilmişti. ABD Kongresinin onayına rağmen, Obama projeyi üç kez veto etmişti.

Yaklaşık 3 milyar 700 milyon dolar harcanarak 4 eyaletten geçmesi planlanan Kuzey Dakota petrol boru hattı için ABD'de yoğun şekilde protestolar sürüyor.

Trump, bugün ayrıca, söz konusu projelerin çevre regülasyonlarını hızlandıracak bir başkanlık emri daha imzaladı.

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