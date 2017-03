Obama çifti para basacak

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nın kitaplarının yayın haklarını Penguin Random House yayınevinin kazandığı bildirildi.



Obama çiftinin kitaplarının yayın haklarıyla ilgili anlaşma duyurusunu Penguin Random House yayınevi yaptı. Anlaşmanın detayları açıklanmasa da Obama çiftinin söz konusu yayınlar için on milyonlarca dolar kazanacağı belirtildi.



Yayınevinin CEO'su Markus Dohle, daha önce de aynı yayınevi grubu çatısı altında kitapları basılan Obama ile çalışmaya devam etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.



Obama çiftinin söz konusu yayınlar için rekor fiyat önerildiği ve çiftin kitaplardan 60 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

Eski Başkan Obama ile eşinin özellikle Beyaz Saray'da 2009-2016 yıllarında geçirdikleri dönemde yaşadıkları tecrübeleri aktaracakları kitaplara imza atmaları bekleniyor.



ABD'nin 44. Başkanı Obama'nın daha önce Babamdan Hayaller (Dreams from My Father) ve Umudun Cesareti (The Audacity of Hope) adlı kitapları yayımlanmıştı.

Obama, 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a 20 Ocak tarihinde başkanlık görevini devretmişti.



Penguin ile Random House yayınevlerinin birleşmesiyle 2013'te ortaya çıkan yayınevi Penguin Random House'un 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.