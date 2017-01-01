Obama: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Eric Schultz tarafından yapılan yazılı açıklamada, ailesiyle birlikte Hawaii'de bulunan Obama'nın İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin aktarıldığı kaydedildi.

Obama'nın, "masum insanların hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdiğini ve hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini" belirten Schultz, Obama'nın, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdiğini ifade etti.

Schultz'un açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da kısa açıklama yaptı. "ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesini kullanan Price, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi. Price, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.





'TÜRK YETKİLİLERLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE OLACAĞIZ'

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın ilişki içerisinde olacaklarını belirtti.



Sözcü Toner, yazılı bir açıklama yaparak terör saldırısını kınadıklarını bildirdi. Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediklerini aktaran Toner, şunları kaydetti: "Soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın irtibat halinde olacağız. NATO müttefikimiz Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz. Ne yazık ki bu hain saldırı, masum insanları hedef alan en son çabadır. Bu tür saldırılar, sadece Türkiye hükümetiyle teröre karşı mücadelede birlikte çalışma kararlılığımızı artırmaktadır."

KANADA'DAN BAŞLIĞI

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler" ifadelerini kullandı.