Obama'dan korkan kadın ne yaptı?

ABD Başkanı Barack Obama katıldığı bir televizyon programında çocukken yaşadığı ırkçılıkla ilgili bir anısını anlattı.

Obama kendisini etkilediğini söylediği olay hakkında, "ırk ayrımcılığının eskisi kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ancak hala var" diye konuştu.



ABD Başkanı Barack Obama ırkçılık olayını 10 yaşındayken dedesi ve büyükannesinin yaşadığı apartmanda yaşadığını söyledi.



Obama asansördeki bir kadının kendisi içeri girdiği zaman indiğinde şaşırdığını belirtti.



"Kadına yukarı çıkmak ister misiniz? diye sorduğumda 'hayır' dedi ve ben de devam ettim. Ardından asansörün aşağıya indiğini gördüm. Benden hemen sonra yukarı çıktı. Benimle asansöre binme konusunda endişenmişti" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama siyahi bir adam olarak korkulan olma duygusunun büyüdükçe devam ettiğini de ifade etti.