OBAMA'DAN TRUMP'I KIZDIRACAK ADIM !

Obama'dan Trump'ı kızdıracak adım !

ABD Başkanı Obama, Müslüman ülkelerle ilgili bir programı yürürlükten kaldırdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Başkanı Barack Obama'nın, 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan "belli Müslüman ülkelerden gelen kişilerin kayıt altına alınması" programını yürürlükten kaldırdığı bildirildi.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Neema Hakim tarafından yapılan açıklamada, 2011'den bu yana aktif olarak kullanılmayan Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Kayıt Sistemi (NSEERS) programının yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. 

Hakim, açıklamasında, "Zaten köhnemiş olan bu uygulamanın hayata geçirilmesi, etkili tedbirlerin alınmasından ziyade sınırlı kaynakların boşa harcanmasına da sebep olurdu." ifadelerini kullandı. 

Dünkü açıklamasında New York eyaleti Adalet Bakanı Eric Schneiderman'ın da, uygulamanın teröristleri engellemediği gibi kolluk kuvvetlerine olan güveni sarstığını ifade ettiği ve ilgili yasanın kaldırılmasını önerdiği kaydedildi. 

TRUMP, PROGRAMI CANLANDIRABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, 2011'den bu yana uygulanmayan programı yeniden devreye sokabileceğini ve "terör tehdidi taşıyan belli ülkelerden gelen Müslümanların kayıt altına alınmasının gerekli olduğunu" ifade ediyordu. 

Dün Florida'da basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada Trump, "Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması" ve "ülkeye girişte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaparak, "Bu konudaki planlarımı biliyorsunuz. Haklı olduğum ortaya çıktı." demişti. 

Ancak Trump'ın geçiş süreci ekibi İletişim Direktörü Jason Miller, "Trump'ın inanç temelli bir kayıt sistemini hiçbir zaman savunmadığını" vurgulayarak söz konusu önerinin "yanlış anlaşıldığını" dile getirmişti. 

20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki görevine başlayacak olan Trump'ın söz konusu uygulama ve "Müslümanların ülkeye alınmamasıyla" ilgili yasal zeminde yeni adımlar atıp atmayacağı Amerikan kamuoyunda merakla bekleniyor. 

NSEERS programı, ABD'ye giriş ve çıkışlarında belli Müslüman ülkelerden kişilerin görevliler tarafından mülakata alınmasına ve detaylı bilgilerinin kaydedilmesine imkan tanıyordu. Amerikalı Müslümanların temsilcileri, 2011'de fiilen uygulaması durdurulan programın Obama yönetimi tarafından tamamen ortadan kaldırılmasını talep ediyordu.

1138
Suikastçinin yakasındaki rozetin sırrı çözüldüSuikastçinin yakasındaki rozetin sırrı çözüldü
Levent Kırca'nın çocukları mirasını reddettiLevent Kırca'nın çocukları mirasını reddetti
Canlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şovCanlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şov
Cemaatlerden dikkat çeken iptal kararıCemaatlerden dikkat çeken iptal kararı
Dehşete düşüren olay: Bebeği fareler yediDehşete düşüren olay: Bebeği fareler yedi
Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !
İnsan insana bu kadar mı benzer?İnsan insana bu kadar mı benzer?
Saadet zinciri Kairos'un üyelerine şok !Saadet zinciri Kairos'un üyelerine şok !
''Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı''''Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı''
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS