Ocak ayı enflasyonu açıklandı

TÜFE'de 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,76 artış gerçekleşti.

Enflasyonun yüzde 1.7 artacağı öngörülürken, yüzde 2.46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 8.53'ten yüzde 9.22'ye çıktı

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta %4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde %4,25, ulaştırmada %3,24 ve eğlence ve kültürde %2,39 artış gerçekleşti.

BEKLENTİYİ DE AŞTI

Ocak ayında yıllık enflasyon ise yüzde 8.53'ten yüzde 9.22'ye çıktı. Enflasyon, işlenmemiş gıda fiyatları, döviz kurları, petrol fiyatlarındaki artışlar ve vergi artırımları sebebiyle yükseliş kaydediyor. Geçtiğimiz hafta TCMB tarafından açıklanan yılın ilk enflasyon raporunda yüzde 6.5 olarak öngörülen 2017 enflasyonu yüzde 8 olarak güncellenmişti.

DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %6,99 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %15,61, çeşitli mal ve hizmetler %12,74, sağlık %12,13, eğitim %9,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

EN YÜKSEK ARTIŞ URFA VE DİYARBAKIR’DA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,07 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,3 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %3,89 ile TRC2’de (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu

414'TE 300

Ocak 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.