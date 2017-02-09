Ocakta en çok altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı.
En yüksek aylık reel getiri, yurt çi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,27, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,85 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 3,91, dolar yüzde 3,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,86 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık mevduat faizi yüzde 3,12 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 5,46, dolar yüzde 4,68, BIST 100 endeksi yüzde 3,37 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 1,68 ve DİBS yüzde 1,96 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,80 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,97 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,27 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK BAZDA DA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,87 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,51 oranıyla yatırımcısına en az kazandıran yatırım aracı oldu.
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OCAKTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI
Ocak ayında en yüksek reel getiri tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 7,85 oranıyla külçe altında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı.
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