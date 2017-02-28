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ÖCALAN POSTERİ ÖNÜNDE YEMİN ETTİLER !

Öcalan posteri önünde yemin ettiler !

ABD'nin beslediği terör örgütü YPG'nin alt birimi HXP'de eğitimini tamamlayan 50 terörist Öcalan posterleri önünde yemin etti.

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ABD’nin yaptığı silah yardımlarıyla büyüttüğü YPG’nin alt birimi HXP’nin eğitimini tamamlayan 50 terörist, geçtiğimiz günlerde Afrin’de düzenlenen törende, Abdullah Öcalan’ın posterleri altında yemin etti.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin altında yapılanan Öz Savunma Güçleri (HXP) farklı bölgelerde asker eğitmeye devam ediyor. Vatan'dan İlker Güngör'ün haberine göre; ABD’nin yaptığı silah yardımlarıyla büyüttüğü YPG’nin alt birimi HXP’nin eğitimini tamamlayan 50 terörist, geçtiğimiz günlerde Afrin’de düzenlenen törende, Abdullah Öcalan’ın posterleri altında yemin etti. Daha önce bu grubun eğitimlerde giydiği ABD Ordusu’na ait tişörtler de tartışma konusu olmuştu.

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YPG’nin yerel birlikleri

Ana görevi YPG’nin ele geçirdiği bölgelerdeki yerel garnizonları kurmak olan HXP, Suriye’de YPG’nin hakim olduğu bölgelerde örgütleniyor. HXP özellikle Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında açtığı koridorun doğusunda kalan ve YPG hakimiyetindeki Rojava ile bağlantısı kesilen Afrin’de asker sayısını büyütmeye çalışıyor. HXP Ocak ayı içinde de farklı gruplara askeri eğitim vererek savaşa gönderdi. South Front analiz sitesi HXP’ye 6 Ocak’ta 850 gönüllünün 45 günlük askeri eğitim almak için katıldığını bildirdi.

Vatan
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