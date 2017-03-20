''Öcalan'a idam'' pankartı asan öğrencilere saldırı !

Ankara Üniversitesinde 'Öcalan'a idam' yazılı pankart açan öğrencilere bölücü terör örgütü yanlısı bir grup saldırdı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde İletişim Fakültesi girişine bir grup 'Öcalan'a idam' yazılı pankart astı. Buna tepki gösteren bölücü terör örgütü yanlısı grup, pankartı asan öğrencilere saldırdı. Gruba önce özel güvenlik, ardından da çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Olayda 3 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı
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