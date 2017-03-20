  • Gıda Bakanlığı: 112 üründe GDO tespit edildi
  • Çıplak fotoğraflarını paylaşan kadın memur açığa alındı
  • Başbakan'ın davetine Gül ve Davutoğlu gelmedi
  • 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde şok ayrıntı
  • ''AK Parti'nin son anketinde Evet %50'yi geçemedi''
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

''ÖCALAN'A İDAM'' PANKARTI ASAN ÖĞRENCİLERE SALDIRI !

''Öcalan'a idam'' pankartı asan öğrencilere saldırı !

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde ''Öcalan'a idam, birlikte büyük Türkiye'' pankartı asan öğrencilere terör örgütü yandaşı bir grup saldırdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara Üniversitesinde 'Öcalan'a idam' yazılı pankart açan öğrencilere bölücü terör örgütü yanlısı bir grup saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde İletişim Fakültesi girişine bir grup 'Öcalan'a idam' yazılı pankart astı. Buna tepki gösteren bölücü terör örgütü yanlısı grup, pankartı asan öğrencilere saldırdı. Gruba önce özel güvenlik, ardından da çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Olayda 3 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı

Üniversiteyi karıştıran pankart: 3 yaralı, 2 gözaltı

İHA
483
-
Ülkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destekÜlkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destek
Uçaksavarla gelmişlerUçaksavarla gelmişler
Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !
Türkiye'de 9 bin 213 polis yemin ettiTürkiye'de 9 bin 213 polis yemin etti
Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !
''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''
İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnafİşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf
Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''
Melih Gökçek’ten çarpıcı açıklamalarMelih Gökçek’ten çarpıcı açıklamalar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS