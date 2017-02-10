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ODAYA KİLİTLEYİP 11 YERİNDEN BIÇAKLADI !

Odaya kilitleyip 11 yerinden bıçakladı !

Karaman'da 22 yaşındaki kişi, kardeşini odaya kilitleyip 11 yerinden bıçakladı.

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Karaman'da 22 yaşındaki F.S., kardeşi 20 yaşındaki B.S.'yı odaya kilitleyip vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Polisin odanın kapısını kırıp içeri girmesiyle kurtarılan B.S., ambulansla hastaneye kaldırılırken, F.S.da gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 12.15'de Kazım Karabekir Mahallesi 246 nolu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Kayseri Komanda Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan F.S., iddiaya göre 2 ay önce belindeki ağrılar nedeniyle askerlik yapamaz raporu alıp Karaman'daki evine döndü. İddiaya göre ailesiyle sürekli tartışan F.S., annesinin gözüne yumruk atıp dövdü.

Odaya kilitleyip 11 yerinden bıçakladı !

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü uzmanları da, bugün kavgayla ilgili aileyle görüşmeye geldi. İddiaya göre F.S., görüşmenin ardından kardeşi B.S'yı odaya kilitleyip bıçakla saldırdı. Durumu fark eden annesi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kapıyı kırıp odaya girerek kanlar içinde kalan B.S.'yı kurtardı. Vücudunun 11 yerinden bıçaklanan B.S., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.S.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. F.S. da gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Odaya kilitleyip 11 yerinden bıçakladı !

DHA
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