Ödüllü Forex Aracı Kurumu InvestAZ

Özellikle küçük yatırımcının Forex piyasasından korkmasına neden olan bu sahte kuruluşlar nedeniyle; küçük yatırımcılar Dünya’nın en büyük ve en kazandıran piyasasından yararlanmaya korkar hale geldiler.

InvestAZ; küçük ve büyük yatırımcı için hizmet kalitesi ve eğitimleri ile ezber bozan bir yapıya sahip. Firmanın bütün yasal gereklilikleri ve izinleri tamamlanmış durumda olduğu için tüm müşterilerine Forex piyasasından yararlanma imkanı sunuyor.

InvestAZ; dünyanın en büyük kazanç sağlayan Forex piyasası için bir aracı kuruluş ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren bir kuruluş. Forex; dışardan bakıldığında işlem hacmi büyüklüğü, çift yönlü işlemleri, kaldıraçlı işlemleri ile yatırımcıları korkutsa da InvestAZ gibi doğru bir şekilde bu piyasayı anlatan kuruluşlar sayesinde herkesin işlem yapabileceği kadar basit hale getirilebiliyor.

InventAZ tüm verileri yatırımcılar ile en sade şekilde paylaşarak herkesin bu piyasada etkin olmasını amaçladığı için InvestOR adlı bir program geliştirmiş durumda. Verileri karmaşık bir halde değil de en anlaşılır şekilde sunan sistem sayesinde artık Forex piyasasının takibi son derece kolay.

Firma yatırımcı dostu; özellikle küçük yatırımcılar için değinmek gerekirse, firma hiçbir müşterinin yatırım hacmi ile ilgilenmiyor. Müşterinin ihtiyaçlarına ve sorularına yanıt vermeyi amaç edinen firma her daim ulaşabileceğiniz bir müşteri hizmetleri politikasına sahip.

InventAZ sadece bir aracı kuruluş değil, aynı zamanda Forex piyasası için gerekli olan eğitimi yatırımcılara en doğru şekilde sunan kuruluşlardan biri. Yatırımcının bilgi seviyesine uygun hazırlanan eğitim paketleri sayesinde Forex piyasası sizin için de son derece kolay bir hale gelecek.

Firmanın birçok ödülü mevcut; yatırımcı dostu olması ve kaliteli hizmet ile eğitim veriyor olması firmayı Forex aracı kuruluşları arasında ilk sıralarda görmemizi sağlıyor.

InventAZ gerçek piyasa verileri ile geliştirdiği deneme hesapları sayesinde yatırımcının bilgi seviyesini ne kadar etkin olduğunu görmesine de yardımcı oluyor. Demo hesaplar üzerinde hiçbir kaybınız olmadan öğrendiklerinizi uygulayabiliyor musunuz; görmeniz mümkün.

2016 yılı 3.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %35,34, zarar oranı: % 64,66'dır