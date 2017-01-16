Ofis Giyimi İçin Yeni Tercih Jimmy Key

Plaza ve ofis hayatlarının bu kadar yaygınlaştığı dönemlerde dolayısı ile tüm etkileşimlerimiz ve sosyalleşme faaliyetlerimiz de ofisler ile sınırlanmaktadır. Birçok kişi ile aynı ofisi paylaşarak günümüzün ve haftamızın büyük çoğunluğunu aynı mekânda geçiriyoruz. Hal böyle olunca, tarzımızı ve şıklığı ofis giyim ile gösterebiliyoruz. Kadınların kendilerine olan öz güvenleri üzerinde ki şık kıyafetler ile doğru orantılı olmaktadır.

Gördüğümüz bir bayanın moda ile olan ilişkisini ve stilini görünüşü ile yargılaya bilmekteyiz. Bu yüzden bayanlar için ofis giyimleri de oldukça önem arz etmektedir. Tüm bu modaya uygun ve stilinizi ön plana çıkartacak ofis giyim parçalarına Jimmy key ile ulaşabilirsiniz. Ofis giyim hakkında ki moda ve trendlerden bahsetmeden önce, ofis kıyafetleri hakkında dikkat etmemiz gereken unsurlardan kısaca bahsedelim.

Ofis giyim hakkında dikkat edilmesi gerekenler

Genellikle sabah 08:00 akşam 17:00 arası olarak mesai saatleri iş yerlerine göre farklılık gösterebilir ve bu süre daha da uzayabilir. Ayrıca mesai günleri ise haftanın 5 ile 6 günü arası değişmektedir. Yani bu kadar uzun süreleri ofislerimizde geçirmekteyiz. Bu yüzden doğal olarak ofiste tercih ettiğimiz kıyafetlerimizin, içinde rahat ettiğimiz parçalardan oluşması gerekmektedir. Zira içinde rahat edemediğimiz kıyafetler bizim performansımızı da olumsuz etkileyecektir. Bir diğer etken ise, aşırı dekolteli kıyafetler olmaktadır. İş yeri tüzüğü ile yasaklanmamış ise ve ya içinde rahat ediyor iseniz tabi ki bir sorun yok. Fakat dekolteli kıyafetler içinde bayanlar genel olarak huzursuz olmakta ve sürekli olarak dekoltesini kapatma ihtiyacı hissetmektedir. Bu yüzden ofis kıyafetlerimizi seçerken, içlerinde rahat ve huzurlu hissettiğimiz parçalar seçmemiz gerekmektedir.

Ofis giyim trendleri

Günümüzün moda renkleri ve trendleri ofis modasını da etkisi altına almış olmaktadır. Genellik ile ofislerde koyu lacivert ve siyah gibi takımlar tercih edilmekte ama son günlerde ki renk furyası ofisleri de etkisi altına aldı. Sarı, turuncu, hardal, haki, tozpembe, bebek mavisi ve kahvenin her tonu son günlerde ofislerin en trend renkleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında iri çiçek desenleri, şal desenleri gibi desenleri de ofis kıyafetlerinde görebilirsiniz. Ofis kıyafetlerinde en fazla şifon kumaşlar tercih edilmektedir.

Şifon kumaşlar doku olarak hem rahat hem de şık bir duruş sergilerler. Pantolonlarda ise bu sezon örme kumaşlar ve dar paçalar moda olmaktadır. Havuç pantolon diye isimlendirilen, rahat kalıplı ve aşağı doğru daralan pantolonlar da bu sezonun ofis modasını oluşturmaktadır. Gömleklerde ise daha çok tunik gömlekler tercih edilmekte. Bu tip gömlekler hem oldukça rahat hem de şık ve elegan durmaktadır. Bu parçaları tamamlayan ceketlerde ise fermuar detayları oldukça modern bir duruş sergilemektedir. Ayrıca bluzlar da kullanılan etek ucu detayları v asimetrik kesimleri de ofis giyimlerinde tercih edebilirsiniz.

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