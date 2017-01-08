OĞLU BOMBA YOLLAMIŞTI... O BABA KONUŞTU !

Oğlu bomba yollamıştı... O baba konuştu !

Oğlu Alican Kurdaş'ın getirdiği bombalı paketin patlaması sonucu kolu kopan baba Osman Kurdaş yaşadıklarını anlattı.

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Oğlu Alican Kurdaş'ın getirdiği bombalı paketin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kolu kopan baba Osman Kurdaş, suçlunun oğlu olduğunu ilk anda anladığını söyledi. Kurdaş'ın, "Bombalı paketi oğlumun yolladığını ben hemen anladım. Belki polis kanıt bulamamıştır diye düşünüp kimseye bir şey söylemedim" dediği belirtildi.

Makine mühendisi Osman Kurdaş (55) 14 Kasım 2016'da İstanbul Maltepe'deki şirketinde kendisine yollanan bombalı paketi açarken patlama olmuştu. Bombalı paketi Osman Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş'ın (29) evde hazırladığı, kurye kılığına girip kafasında kaskla şirkete bıraktığı ortaya çıkmıştı. Patlamada sol kolunu kaybeden ve görme kaybı yaşayan Osman Kurdaş, oğlu tutuklandığında yoğun bakımdaydı.

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Posta gazetesinin haberine göre, konu hakkında konuşmayan ve "Hasmım yok, bunu bana kim yapmış olabilir" diyen Kurdaş, ardı ardına geçirdiği ameliyatları takiben geçen hafta hastaneden taburcu oldu. Çok tartışılan konuya yakınları ile yaptığı sohbette yanıt veren Kurdaş, "Bombalı paketi oğlumun yolladığını ben hemen anladım. Belki polis kanıt bulamamıştır diye düşünüp kimseye bir şey söylemedim" dedi.

Osman Kurdaş'ı oğlunun annesi olan eski eşinin de uyardığı ve "Alican'a biraz para ver. Zor durumda. Sana zarar vermesinden korkuyorum" dediği öğrenildi.

 

Posta
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