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OĞLUNA ÇARPINCA HAVALİMANINI BİRBİRİNE KATTI

Oğluna çarpınca havalimanını birbirine kattı

Irmak Ünal, ailesiyle Fransa'ya gitmek üzere geldiği havalimanında bir yolcuyla kavga etti.

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Irmak Ünal, yeni yıl tatilini geçirmek üzere ailesiyle Fransa’ya gitti. Uçuş öncesi Atatürk Havalimanı’nda gergin anlar yaşayan oyuncu, bir yolcuyla kavga etti. Bagaj arabasıyla yanlışlıkla oğluna çarpan yolcuya bağıran Ünal’ı sakinleştirmek zor oldu. Özür dilenmesine rağmen öfkesi geçmeyen oyuncu, tepki gördü.
 

Milliyet
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