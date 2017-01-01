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ÖĞRENCİ PANSİYONUNDA KORKUNÇ ÖLÜM

Öğrenci pansiyonunda korkunç ölüm

Niğde'de bir öğrenci pansiyonunda hizmetli, asansöre sıkışarak hayatını kaybetti.

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Niğde Atatürk Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda hizmetli olarak çalışan 51 yaşındaki Havva Ayhan yemek servis asansörüne sıkışarak öldü.

Kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonun yemekhanesinde çalışan Havva Ayhan, öğle yemeği için hazırlık yaparken servis asansörünü kullanmak istedi. Yemek asansöründen sebze kasasını çıkarmaya çalışan Ayhan, kabinin aniden hareket etmesi üzerine sıkıştı. Vücudunun üst kısmı, aşağı doğru hareket eden kabinin içinde kalan Ayhan'a ilk müdahaleyi arkadaşları ve öğrenciler yaptı. Polis ve sağlık ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ayhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk annesi olan Havva Ayhan'ın cenazesi, otopsi için Niğde Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
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