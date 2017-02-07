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ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI ! YARALILAR VAR

Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı ! Yaralılar var

Sivas'ta, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu servis ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, İdris C.'nin kullandığı içinde öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 58 TS 450 plakalı servis ile Salih D.'nin kullandığı 76 DF 754 plakalı tırın ilçe girişinde bulunan kavşakta çarpıştığı öğrenildi.

Meydana gelen trafik kazasında minibüste sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralanan sürücüler ve 17 kişi kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA
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