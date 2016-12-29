YEREL HABERLER
Manisa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ÖĞRENCİ SERVİSİ UÇURUMA YUVARLANDI

Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 öğrenci yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Selendi'nin Karabeyler Mahallesi Beddeller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 18 öğrencinin bulunduğu Nazir A'nın kullandığı 45 J 9683 plakalı öğrenci servisi yolun dar olması, rampa ve aşırı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekipleri ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 2'si ağır 8 öğrenci yaralandı. Öğrenciler önce Selendi Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Yeter K. (12) ve Ramazan K. (11) Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildiler. Diğer öğrenciler Bilal A.(10), Nurdane K.(10), Burcu A. (10), Nurullah K.(13, Melek K.(13), Cennet K.(13). Selendi Devlet Hastanesinde tedavi edildiler.

Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı

Kazayı duyan öğrencilerin aileleri Hastaneye akın ederken Selendi Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Osman Güven Hastanede yatan öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kadir Ateş'ten kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili üzgün olduklarını kaydeden Kaymakam Osman Güven, kaza ile ilgili gerekli soruşturma açılacağını söyledi. Öte yandan öğrencilerin Fatih Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencileri olduğu belirtildi.

 

Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı

İHA
461
Düşen Rus uçağındaki son konuşmalar: ''Kaltak bu da ne?''Düşen Rus uçağındaki son konuşmalar: ''Kaltak bu da ne?''
ATO Başkanı'ndan Gökçek'e ''7 düvelli'' cevapATO Başkanı'ndan Gökçek'e ''7 düvelli'' cevap
Yarar'dan El Bab operasyonuyla ilgili şok iddiaYarar'dan El Bab operasyonuyla ilgili şok iddia
Fatih Portakal'a piyango çıkarsa ne yapacak?Fatih Portakal'a piyango çıkarsa ne yapacak?
Faturamatik YakupFaturamatik Yakup
Belediye Başkanı'nı çıldırtan kazı çalışmasıBelediye Başkanı'nı çıldırtan kazı çalışması
Eski eşinin sevgilisini görünce...Eski eşinin sevgilisini görünce...
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Ağaoğlu'nun damadı 5 üniversite bitirmişAğaoğlu'nun damadı 5 üniversite bitirmiş
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS