Öğrencilerden Vasip Şahin'e mesaj yağmuru

Yoğun kar yağışı ve kış şartları gerekçesiyle bugün Ankara da dahil birçok kentte okullar tatil edildi. Meteoroloji'nin İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmasının ardından öğrenciler 'Bugün İstanbul'da okullar tatil mi' sorusuna kilitlendi. Kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini duyurdular.

Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Öğrenciler de 'acaba İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?' sorusunun yanıtını beklemeye başladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin'den henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Ancak öğrenciler Twitter'dan kar tatili isteklerini Vali Şahin'e esprili bir dille yazdı.

İşte o mesajlardan bazıları:

Ali Kaan Sönmez

Kışın çok sevilir, acaba nedir nedir, kar tatili denince akla, tamam şimdi buldum, hemen onun adı gelir VASİP VASİP VASİP @vasipsahin

Ceren

Bu akşamdan yılbaşına kadar kar yağışı olcak yap bi güzellik @vasipsahin

İrem

#vasipsahin diye yazılır "Yoğun kar nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü okullar tatil edilmiştir." diye okunur.

Çağla Çağlayan

Hatırla sevgili o eski kar tatilini , karların altında mutlu ettiğin bebecikleri #vasipşahin #VasipTatilYap @vasipsahin

Aleyna

Yarın 1 metre kar yağsa vasip şahin okulları tatil etse hayat bayram olsa

Hilal

Bu rüzgarda bu soğukta okula göndermeye nasıl gönlün el veriyor bilemiyorum @vasipsahin