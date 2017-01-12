Öğrencilere kar sürprizi ! Okul bahçesine taşıdılar

Adana ve Mersin'de bazı belediyeler kar göremeyen öğrencilerin eğlenebilmesi için kamyonlara yükledikleri karları okul bahçesine taşıdılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesinde kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için Kabasakallı İlkokulu’na kamyonlarla kar taşıdı.

Silifke’nin yüksek kesimleri yaklaşık 1,5 metre kar altında kalırken, sahil kesimlerine ise kar hiç yağmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi de kar yağmayan kesimlerde çocukların eğlenebilmesi için Kabasakallı İlkokulu bahçesine kamyonlarla kar getirdi. Okul bahçesine dökülen karları görünce büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, kar topu oynama fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yahya Yılmaz, öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynamalarına vesile olmak istediklerini belirterek, yaylalarda kar yağdığı sürece bu etkinliği, talep eden diğer okullarda da sürdüreceklerini kaydetti.

İlçenin yüksek kesimlerinin şuanda karla kaplı olduğunu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Bu çalışmalar kapmasında köy meydanları ve yollarda karlar kamyonlarla başka bölgelere sevk ediliyor. Biz de hem karlı bölgeleri temizlemek hem de kar göremeyen, kar oynayamayan çocuklarımızı kar ile buluşturmak için okul bahçesine kamyonlarla kar getirdik. Çocuklarımızın bundan dolayı ne kadar mutlu olduklarını gördük. Çocukların mutluluğu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yüksek kesimlerde yapılan karla mücadelede ve bu hizmetin buralara gelmesinde bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkür ederiz" dedi.

Kardan dolayı çocukların çok mutlu olduğunu ifade eden Kabasakallı Mahallesi Muhtarı Ali Çomak, "Öğrencilerimize kar sürprizi yaptık. Silifke’nin yüksek kesimleri karla kaplı ama bizim bölgemize kar yağmıyor. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun kamyonlarla mahallemize kar gönderdi. Çocuklarımız da gönüllerince oynama imkanı buldu" ifadelerini kaydetti.

ADANA'DA DA ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ

Adana'da Aladağ Belediyesi ekipleri, çocukların eğlenmesi amacıyla Toros Dağları'ndan yükledikleri karı, kamyonlarla il merkezindeki bir okulun bahçesine getirdi.

Belediye ekipleri, Toros Dağları'ndan kamyonlara yükledikleri karı, merkez Çukurova ilçesindeki Kenan Çetinel İlkokulunun bahçesine döktü. Okulda kartopu oynama fırsatı bulan öğrenciler, eğlenceli dakikalar yaşadı.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul yöneticilerinden kendilerine, okulun bahçesine kar taşınması yönünde talep geldiğini söyledi.

Çocukların eğlenmesi amacıyla yapılan bu etkinlik için ilçeden 3 kamyonla kar taşıdıklarını belirten Akgedik, şunları kaydetti:

"Biz Aladağ'da karın çilesini çekiyoruz ama Adana kent merkezindeki çocuklar için kar bir eğlence. Biz de çocuklarımızın kar görmesi ve eğlenmesi için bu işe imza attık. Belki bu okuldaki çoğu çocuk hayatlarında ilk defa kar görüyor. O anı yaşatmakta payımız olduğu için mutluyuz. Çocukların bu mutluluğuna şahit olmak çok güzeldi."

Akgedik, çok sayıda okuldan bu yönde talep aldıklarını sözlerine ekledi.