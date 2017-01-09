''Öğrencilere staj gemisi bulmakta zorlanıyoruz''

Ekol Denizcilik ve Akademi Denizcilik Genel Müdürü Yusuf Sertkaya her platformda dile getirdikleri bu sorunun çözümüne ilişkin bilgiler verdi.

Yusuf Sertkaya; İdare tarafından okul veya eğitim gemisi olarak yetkilendirilen ve işletim düzeyinde eğitim veren, diğer eğitim kurumlarına da öğrenci miktarına göre İdare tarafından tespit edilecek oranda staj kontenjanı vermeleri halinde gemilere bazı kolaylıklar sağlanabileceğini söyledi.

Sertkaya, bu gemilere Türk limanlarına uğradıkları veya Boğaz geçişi yaptıkları sırada oluşacak liman masrafları, Boğaz geçiş harç ve rüsumları, pilotaj ücretleri ve benzeri diğer harcama ve masraflarda indirim yapılabileceğine dikkat çekti.

Yusuf Sertkaya, atölye tesisi bulmakta da ciddi sıkıntı yaşandığına vurgu yaparak; özellikle uzakyol makine mühendisi, makine zabiti, sınırlı makine zabiti ve elektro teknik zabitlerinin 3 ila 6 ay arasında zorunlu olarak atölye tesisinde staj yapma zorunluluklarını dile getirdi. Bu sorunun çözümü için de çalıştıklarını vurgulayan Ekol Denizcilik Genel Müdürü ve DTO Eğitim Komisyonu Başkanı Yusuf Sertkaya, Atölye Geliştirme Beceri Eğitiminin mevcut akademik eğitim dışında mevzuata uygun olarak hazırlanacak programa istinaden kurs/eğitim olarak verilebileceğinin altını çizdi. Yusuf Sertkaya; atölye ve elektro teknik laboratuarları İdare tarafından onaylanan eğitim kurumlarının da, Gemi Adamları Eğitim Bilgi Sistemi üzerinden bu eğitimi vermek üzere de yetkilendirilebilirler dedi.