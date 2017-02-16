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ÖĞRENCİLERE YENİ TACİZE KAPI AÇILMIŞ

Öğrencilere yeni tacize kapı açılmış

Haymana’da yurtta kalan öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan lise müdürü Selçuk Kurt’un, 2014 yılında Edirne’de de aynı suçtan kınama cezası aldığı ortaya çıktı.

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Ankara'da bir lisenin yurdunda kalan öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan müdür S.K.’nin, 2014 yılında Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi müdür yardımcılığı görevini sürdürürken öğrencisi A.N’yi taciz ettiği gerekçesiyle soruşturulduğu ve kınama cezası aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, “İlimiz Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı S.K.’nin üniversiteye hazırlanan eski öğrencisi A.N’ye 10/01/2014 tarihinde cinsel içerikli ve rahatsız edici mesajlar attığı” konulu soruşturma, 21 Şubat 2014’te başlayıp 4 Haziran 2014’te tamamlanmış.

Raporun sonuç bölümü şöyle:

“İlimiz Edirne Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi müdür yardımcısı S.K.’nin;

A Disiplin yönünden: “Üniversiteye hazırlanan eski öğrencisi A.N’ye 10/01/2014 tarihinde cinsel içerikli ve rahatsız edici mesajlar attığı’’ iddiasının sübuta erdiği, sübuta eren fiilin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B(d) maddesi “Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte bulunmak” kapsamında “KINAMA” cezası ile tecziyesi,

B İdari yönden: Mesajların cinsel içerik çağrıştıran sözler ifade etmesi, konunun toplum vicdanında rahatsız edici oluşu, öğrenci ve veliler arasında söz konusu mesaj içeriklerinin öğrenilmesi ya da duyulması durumunda toplum vicdanında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği, olayın öğretmenlik mesleğinin toplumdaki güvenirliğini olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca görev yapılan ilde kalınması durumunda müdür yardımcısı S.K. ve ailesinin süreçte yıpranabileceği/yıpratabileceği, belirtilen gerekçelerle yöneticilik görevinin üzerinden alınması, norm kadro esaslarına uygun olarak il dışında branşına uygun bir okula atamasının yapılması.”

Cumhuriyet
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