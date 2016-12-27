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ÖĞRENCİLERİ BÖYLE KANDIRIYORDU

Öğrencileri böyle kandırıyordu

İstanbul'da okul önlerinde öğrencilerin iyi niyetini suistimal eden dilenci kameralara yakalandı.

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Esenler'de okul önlerinde öğrencilerin iyi niyetini suistimal eden dilenci önce kameralara ardından Esenler Belediyesi Zabıta ekiplerine yakalandı. Okul önünde kendine "Lösemi" hastası süsü vererek dilencilik yapan şahsın oyununu zabıta bozarken, ekipler, öğrencileri de simit paralarını vermemeleri konusunda uyardı.

Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede dilencilik yaparak insanların iyi niyetini suistimal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçede bir okul önüne dadanarak kendisine lösemi süsü veren bir dilenciyi fark eden ekipler hemen harekete geçti. Özellikle küçük öğrencilerin duygularını sömürmeye çalışan şahsı fark eden zabıta ekipleri, ağzında maske ve boynunda "Lösemi " yazısı olan C.A isimli şahsın yanına yaklaştı. Bir öğrencinin şahsa para da verdiğini gören ekipler, dilenciye " Sen hasta mısın" diye sordu. Zabıta ekiplerinin ısrarlı soruları üzerine hasta olmadığı itiraf eden C.A ekipler tarafından zabıta karakoluna götürüldü. C.A'ya ayrıca 105 TL idari para cezası kesilirken, ekiplerin denetim anı ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde zabıta ekiplerin kendine Lösemi hastası süsü veren dilenciye, hasta olup olmadığını sorduğu görülüyor. Dilencilik yapan şahsın ise lösemi olmadığını kabul ettiği duyulan görüntülerde okuldan çıkan öğrencilerin etrafta oldukları görülüyor. Bu sırada her şeyden habersiz bir öğrencinin ise iyi niyetiyle dilenciye para verdiği görülüyor. Ekiplerin parasını geri alması konusunda uyardığı öğrenci, ilk etapta parasını almak istemiyor.

Zabıtadan öğrenciye; "Okulda simit alacağın parayı verme boşuna"

Bunun üzerine zabıta ekipleri öğrenciye, bak hasta olmadığını kabul ediyor, okulda simit alacağın parayı verme boşuna" diyerek çocuğun parasını geri verdiği görüntülere yansıyor. Ekiplerin daha sonra öğrenciye "bak dünya kadar para var, senin cebinde bu kadar para var mı" diyerek iyi niyetlerini suistimal eden dilencilere karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.

İHA
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