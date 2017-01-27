ÖĞRENCİLERİNİN ÖNÜNDE TRUMP'A "SİLAH ÇEKTİ"

Öğrencilerinin önünde Trump'a "silah çekti"

ABD'de bir öğretmen Trump'ın görüntülerine su tabancası çekerek "öl" diye bağırdı.

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ABD'de bir öğretmen Trump'ın görüntülerine su tabancası çekerek "Öl" diye bağırınca hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Dallas şehrinde çekilmiş görüntüler ABD'de büyük tartışma yarattı. İnternette hızla yayılan görüntülerde öğretmen Trump'ın yemin töreni sırasında ekrana su tabancası çekerek "öl" diye bağırıyor.

Payal Modi adındaki öğretmen görüntüleri Instagram hesabına yükledi. Videoda arka plandan kahkahalar duyuluyor. Ancak sınıfta öğrencilerin olup olmadığı bilinmiyor. Dallas Bağımsız Okul Bölgesi İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “W. H. Adamson Lisesi’ndeki bir öğretmenle ilgili dolaşıma giren sosyal medyapaylaşımından bugün haberdar olduk.

Açıklamada, “Modi’nin idari izne çıkarıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı” belirtildi.Modi ise Instagram paylaşımını silerek, hesabını kilitledi.

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