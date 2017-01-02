Öğrencisini soyduğu iddia edilen öğretmen için karar

Antalya’da 8 yaşındaki F.N. isimli kız öğrenciyi pis olmakla suçlayıp kazağını ve eşofmanını çıkartıp tüm sınıf önünde ‘Görüyorsunuz bunun iç çamaşırı bile pis’ diyerek rencide ettiği iddiaları nedeniyle hakkında çifte soruşturma açılan sınıf öğretmeni D.L. görevinden uzaklaştırıldı. D.L.’nin merkeze uzak bir ilçede halk eğitim merkezi personeli olarak görevlendirildiği vurgulandı. Soruşturma süresince D.L.’ye öğretmenlik görevi verilmeyecek.

Hürriyet'ten Salin Uzun'un haberine göre Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu 2. sınıf öğrencisi F.N. isimli kız öğrenciyi pis olmakla suçlayıp kazağını ve eşofmanını çıkartıp tüm sınıf önünde ‘Görüyorsunuz bunun iç çamaşırı bile pis’ diyerek rencide ettiği iddiaları nedeniyle hakkında çifte soruşturma açılan sınıf öğretmeni D.L.’nin görev yeri değiştirildi. Hürriyet muhabirinin edindiği bilgiye göre; jet hızıyla sınıf öğretmenliği görevinden alınan D.L., merkeze uzak bir ilçede halk eğitim merkezi personeli olarak görevlendirildi. Soruşturmalar nedeniyle rapor alan D.L., henüz yeni görevine başlamadı. Olayın yaşandığı sınıfta ise yeni bir öğretmen görevlendirildi.

ÖĞRENCİLERDEN UZAK KALACAK

Soruşturma süreci ve öğretmenin durumu ile ilgili konuşan Antalya Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, “Yaşanan olayla ilgili çok detaylı bir soruşturma yapılıyor. Bu süreçte söz konusu kişinin görev yerinin değiştirildiği doğru. Kendisini ilde değil, ilçede görevlendirdik. Soruşturma sürecinde öğrencilerden uzak tutulacak” dedi.

SORUŞTURMA SONUCU BEKLENİYOR

Uzaklaştırma kararının veli ve öğrencilerden alınan ifadelerden hemen sonra alındığı belirtilirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; soruşturma sonunda D.L., uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerleme veya memuriyetten çıkarma cezası alabilir.