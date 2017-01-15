ÖĞRENCİYE 'ŞİŞİRİLMİŞ NOT' VEREN ÖZEL OKULLARA PARA CEZASI

Öğrenciye 'şişirilmiş not' veren özel okullara para cezası

MEB'in düzenlemesine göre, özel okullar tarafından yapılan sınavlarda öğrencilere "gerçek dışı not" verildiğinin tespiti halinde söz konusu eğitim kurumlarına para cezası uygulanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yer alan "özel okullar tarafından yapılan sınavlarda öğrencilere gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde uygulanacak idari para cezaları"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlemeye göre, haksız notlar vererek öğrencilerin başarı durumlarını etkilediği tespit edilen okullara, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince ilk etapta brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası uygulanacağını anlatan yetkililer, aynı fiilin tekrarı halinde ise bu cezanın 5 kat artırılarak uygulanacağını bildirdi.

Özel okulların kurum açma izinleri iptal edilecek

Yetkililer, "Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde gerçek dışı not verdiği üçüncü kez tespit edilen özel okulların kurum açma izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek." bilgisini paylaştı.

MEB yetkilileri bu değişiklikle kamuoyunda, özel okullarda "şişirilmiş notlar" verildiği yönündeki şikayetlerin etkili bir şekilde önüne geçilmesinin amaçlandığını vurguladı.

AA
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