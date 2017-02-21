Öğretmen atamaları için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen hafta yayınladığı atama takviminde sadece sözlü sınav tarihini açıkladı. Ancak 90 branştan atanacak 20 bin öğretmen için işbaşı tarihine ilişkin bilgi vermedi.



Atamanın, eğitim öğretimin sona erdiği haziran ayında yapılması öngörülüyor. Böylece atamalar Anayasa değişikliği referandumu sonrasına kalacak. Haziranda ataması yapılacak öğretmenlere yaz tatili boyunca hizmet içi eğitim ve yeni müfredat eğitimi verilecek.

