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ÖĞRETMEN ATAMALARINDA TARİH BELLİ OLDU

Öğretmen atamalarında tarih belli oldu

Merakla beklenen öğretmen atamasının tarihi de açıklandı

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili açıklama yaptı. 60 bin aday mülakata çağırılacak fakat bu adaylardan sadece 20 bini sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek. Sözleşmeli öğretmen atamaları için başvuru tarihi de yarın son bulacak. İşte tüm merak edilenler...

6 YIL SÜREYLE TAYİN İSTEMEYECEKLER
 
Adayların mülakatları Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak. Mülakat sonuçlarına itirazların değerlendirilmesinin ardından atamaların haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bakan Yılmaz, atanan öğretmenlerin yaz tatili boyunca oryantasyon eğitimine tabii tutulacaklarını ve eylülde göreve başlayacaklarını açıkladı. 
 
Eylülde atanan öğretmenler için uygulanmayan oryantasyon eğitimi Haziran atamaları için uygulanacak. Atamalarda öncelik, öğretmen açığının en fazla olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olacak. Atanan öğretmenler sözleşme gereği 6 yıl boyunca tayin talebinde bulunamayacak. 2016 yılında 33 binden fazla öğretmenin görevine, FETÖ soruşturması kapsamında son verilmişti.

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