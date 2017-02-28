Öğretmenin katil zanlısı uyuşturucu bağımlısı çıktı

Edremit'te önceki gece evinde tornavida ile öldürülen İngilizce öğretmeni Elif Denizer Isparta cinayeti ile ilgili olarak polisin gözaltına aldığı katil zanlısının, uyuşturucu müptelası olduğu ortaya çıktı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz çalışması sonrası ikamette elde edilen parmak, ayak izi çalışması, suç aleti araştırması ve benzer deliller doğrultusunda, zanlının, Bursa Mustafa Kemal Paşa nüfusuna kayıtlı 1991 doğumlu bir çok suçtan kaydı olan ve cinsel taciz suçundan aranan uyuşturucu bağımlısı R.K. olduğu tespit edildi.

Araştırmada, şüpheli şahsın zemin kat demir parmaklıklardan tırmanarak 2.kata çıktığı ve açık olan balkon camından içeriye atlayarak salona açılan pimapen camı tornavida benzeri bir aletle zorlamak sureti ile açarak eve girdiği anlaşıldı.

Bu arada, şüpheli şahsın kimlik tespitini gerçekleştirebilmek üzere DNA tespitine yarayabilecek materyaller Adli Tıp Kurumu'nda incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Deliller ışığında araştırmalarını derinleştiren ve birçok suçtan kaydı olan ve cinsel taciz suçundan aranan şüpheli R.K. Edremit ilçe merkezinde yakaladı.

Yapılan aramada, kişinin üzerinde 1 adet ucu sivri delici özellikte suç aleti olduğu değerlendirilen tornavida benzeri alet ele geçirildi. Bu arada, kişinin ayağında bulunan ayakkabılar olay yerinde alınan ayak taban izleri ile karşılaştırılırken ve yapılan ön ekspertiz çalışmasında izlerin eşleştiği tespit edildi. Ayrıca şüphelinin Edremit Devlet Hastanesi tarafından yapılan genel adli muayenesinde de kişinin yüzünde bir iki günlük, boğuşmaya ya da direnç göstermeye bağlı, kabuk bağlamaya başlamış muhtelif çizik izlerinin olduğu görüldü. Ayrıca şüpheli ve maktulün tırnaklarında olabilecek DNA kalıntılarının tespiti için alınan örnekler ve diğer materyaller Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hazırlık soruşturması devam ederken, olayla ilgili olarak 5 şüpheli şahısın ifade işlemleri devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'DEN AÇIĞA ALINMIŞ

Anadolu lisesinde İngilizce öğretmeni olan Elif Isparta'nın kısa bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenildi. Cinayetle ilgili araştırma yapan polisin, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.