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ÖĞRETMENİN YAPTIĞI ANKET CİNSEL İSTİSMARI ORTAYA ÇIKARDI

Öğretmenin yaptığı anket cinsel istismarı ortaya çıkardı

Öğretmenin okulda yaptığı aket cinsel istismarı ortaya çıkardı.

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Denizli'de bir ortaokulda görevli rehber öğretmen tarafından sınıfta yapılan ankette 13 yaşındaki kız çocuğu, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını yazdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli'de bir ortaokulda 8 Aralık günü rehberlik öğretmeni, "Bana söyleyemediğiniz şeyleri ankete doldurun ve yazın" dedi. Bunun üzerine 13 yaşındaki N.U., başından geçenleri ankete yazdı. N.U.'nun anketinde, arkadaşının babası G.S. isimli şahıs tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasını gören öğretmen, durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin de durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli şahıs G.S. gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen G.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
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