  • Erdoğan'dan sürpriz AB çıkışı
  • Terör örgütü İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösterdi
  • Merkel'i zorlayan Erdoğan sorusu
  • Bulgaristan, Milletvekili Aziz Babuşçu’ya ’giriş yasağı’ koydu
  • Yunanistan adalardaki sivillere silah eğitimine başladı

ÖĞRETMENLER İÇİN DE PERFORMANS KRİTERLERİ GELİYOR

Öğretmenler için de performans kriterleri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimize bir performans kriteri getirmek istiyoruz" dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA



Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde "Öğretmenlerle Buluşma Programı"na katılan Yılmaz, en fazla bütçenin Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını, eğitimin ülkenin güvenliğinden, savunmasından ve sağlığından önemli olduğunu anlattı.

Eğitimde verimliliğin arttırılması için öğretmenlere yönelik bazı çalışmalar yapacaklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimize bir performans kriteri getirmek istiyoruz. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz birbirlerine bir derece, bir not versin. İstiyoruzki bütün veliler öğretmenlere bir ders, bir derece, bir not versin. İstiyoruz ki bütün öğrencilerimiz versin. Dolayısıyla biz bütün bu değerlendirmeleri aldıktan sonra uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş için, sınav için bir kriter koyalım ve buralara geçenlere de biz ilave ödemelerde bulunalım da diğerleriyle arasında fark olsun. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha iyi bir yola gireceğiz."

Okul Sütü Programı'na ilişkin, yılda 6 milyon öğrenciye okul sütü verildiğini belirten Yılmaz, "60'lı yıllarda bu Amerika yardımı olarak gelirdi. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için şimdi kendi çiftçimizin ürettiği sütü evlatlarımıza veriyoruz. Eskiden yardım alan Türkiye'den, yardım eden Türkiye'ye... Şimdi Afrika'daki birçok ülkeye biz okul sütü yardımında bulunuyoruz. Haftada iki gün de üzüm dağıtıyoruz, dolayısıyla geçmişle kıyaslanamayacak şekilde önemli bir aşamadayız." değerlendirmesini yaptı.

230
-
Türkiye'den Almanya'ya ambargo şokuTürkiye'den Almanya'ya ambargo şoku
Yunan basınından şoke eden iddiaYunan basınından şoke eden iddia
Bakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştüBakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştü
Mezdeke Aynur cinayetinde 1 yıl sonra sürpriz gelişmeMezdeke Aynur cinayetinde 1 yıl sonra sürpriz gelişme
Kürtlerin bağımsızlı referandum tarihi belli olduKürtlerin bağımsızlı referandum tarihi belli oldu
''Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecek''''Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecek''
En güzel kadınlar listesine giren 5 Türk güzeliEn güzel kadınlar listesine giren 5 Türk güzeli
İzmir'deki poşetli cinayetin sırrı çözüldüİzmir'deki poşetli cinayetin sırrı çözüldü
Vali yardımcısı kocadan kim koruyacak?Vali yardımcısı kocadan kim koruyacak?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS