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ÖĞRETMENLERE FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI

Öğretmenlere FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye üye oldukları ileri sürülen öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın 16 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların tamamının açığa alınan öğretmenler olduğu öğrenilirken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda Bank Asya dökümanları ve çeşitli dijital veriler ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
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