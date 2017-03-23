Öğretmenlerin atama tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, daha önce planlanan 20 bin öğretmen ataması için tarih verdi. Binlerce insanın merakla beklediği atamalar Nisan'da gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bin öğretmen ataması için Nisan ayında mülakat yapacağız "dedi. Onbinlere müjdeyi veren Bakan Yılmaz ayrıca 10 bin atamayı da daha sonra yapacaklarını açıkladı. Bakan daha önce atama yapılacağın söylemişti ancak tarih belli değildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ TARİH

Aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçiş yapacak on binlerce kişinin katılım sağladığı sınav, geçtiğimiz hafta tamamlandı. Tamamlanan bu sınavın ardından birçok öğretmen, aday öğretmen sözlü mülakat yerlerini araştırmaya başladı. Yazılı sınava katılan bütün öğretmenlerin öğrenebileceği aday öğretmen sözlü mülakat yerleri, 23 Mart Perşembe günü il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde yayımlanacak.

Öğretmen ataması için bir haftalık başvuru süresi son erdi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin kişilik sözleşmeli kadro için 60 bin adayı mülakata çağıracak. Mülakatlar Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak.