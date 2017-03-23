  • Sivillerin üzerine bomba yağdı: 200'den fazla ölü var
  • Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı
  • Hollywood filminde inanılmaz Erdoğan detayı
  • Lise cinayetinin ardından satanist örgüt çıktı
  • İstanbul'da dev operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu

ÖĞRETMENLERİN ATAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Öğretmenlerin atama tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması için tarih verdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, daha önce planlanan 20 bin öğretmen ataması için tarih verdi. Binlerce insanın merakla beklediği atamalar Nisan'da gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bin öğretmen ataması için Nisan ayında mülakat yapacağız "dedi.  Onbinlere müjdeyi veren Bakan Yılmaz ayrıca 10 bin atamayı da daha sonra yapacaklarını açıkladı. Bakan daha önce atama yapılacağın söylemişti ancak tarih belli değildi. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ TARİH

Aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçiş yapacak on binlerce kişinin katılım sağladığı sınav, geçtiğimiz hafta tamamlandı. Tamamlanan bu sınavın ardından birçok öğretmen, aday öğretmen sözlü mülakat yerlerini araştırmaya başladı. Yazılı sınava katılan bütün öğretmenlerin öğrenebileceği aday öğretmen sözlü mülakat yerleri, 23 Mart Perşembe günü il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde yayımlanacak.
Öğretmen ataması için bir haftalık başvuru süresi son erdi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin kişilik sözleşmeli kadro için 60 bin adayı mülakata çağıracak. Mülakatlar Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak.

337
-
İzmir'de mide bulandıran olay !İzmir'de mide bulandıran olay !
Silahını temizlerken ablasını öldürdüSilahını temizlerken ablasını öldürdü
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısıKılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Ali Gül neden tutuklandı ?Ali Gül neden tutuklandı ?
İşte İngiltere'deki saldırganİşte İngiltere'deki saldırgan
Bakan'dan Bahçeli açıklamasıBakan'dan Bahçeli açıklaması
Türk hacker'lar Apple'a hayatının şokunu yaşattıTürk hacker'lar Apple'a hayatının şokunu yaşattı
Erdoğan: İnönü tek adamdıErdoğan: İnönü tek adamdı
İngiliz büyükelçiden Nuh Albayrak ve Burhan Kuzu'ya tepkiİngiliz büyükelçiden Nuh Albayrak ve Burhan Kuzu'ya tepki
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS