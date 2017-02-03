Öğretmenlerin hedefinde o bürokrat var

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin’in atama bekleyen 1 milyon öğretmene “Başka iş alanlarına yönelin. Her şeyi devletten beklemeyelim” sözlerine öğretmenlerden tepki geldi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Aktekin’in çeşitli alanlarda lisans öğrencileri ve eski mezunlarla birlikte 1 milyon öğretmen adayının atama için beklediğini, yapılacak alımın ise 100 bin civarında olduğunu söyleyerek, öğretmenlere “Başka iş alanlarına yönelin. Her şeyi devletten beklemeyelim” demesini “AKP iktidarının öğretmen yetiştirme ve atama konusunda bir politikasının olmadığını ortaya koyar niteliktedir” şeklinde değerlendirdi.

Siyasi iktidarın atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı sorunları ve taleplerini görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Balık, şöyle devam etti: “Eğitim sistemimiz her geçen gün artan sorunlarla tam bir çürüme içindeyken, AKP iktidarı döneminde ortaya çıkan ataması yapılmayan öğretmenler sorunu eğitimin öncelikli ve acil çözüm beklenen sorunlarından birisi haline gelmiştir. Hükümetin bugüne kadar eğitim sisteminin ihtiyacı kadar öğretmen atamaması sonucu işsiz öğretmen sayısı her yıl katlanarak artmaktadır. Bu durum işsiz öğretmenleri büyük bir strese sokmakta ve intiharlara kadar varan olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Gençlerimizi buna mecbur bırakan anlayışı, ne insanlık onuru ne de öğretmenlik mesleğine biçilen değer ile bağdaştırmak mümkün değildir.”

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından sonra yapılan ilk KPSS'ye giren öğretmen adayı sayısının 127 bin 973 olduğunu kaydeden Balık, “2016 yılını Temmuz ayında ise bu sayı 311 bin 759'a çıktı. Aradan geçen sürede, öğretmen açıklarını kalıcı olarak kapatmak için somut adımlar atılmamış, bunun sonucunda işsiz öğretmen sayısı katlanarak artmaya başlamıştır. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen gibi güvencesiz istihdam uygulamaları hayata geçirilmiş, ataması yapılmayan öğretmenler kendi meslekleri dışındaki işleri yapmaya zorlanmıştır. Tablo bu kadar ağırken, bir taraftan da yürütülen plansız yükseköğretim politikalarıyla eğitim fakültelerinin sayısı arttırılmıştır. AKP iktidara geldiğinde 59 olan eğitim fakültesi sayısı 92'ye çıkarılmış ve sonuç olarak üniversiteli işsizler arasında öğretmenler ilk sıralarda yer almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı, öğretmen adaylarını başka iş alanlarına yönlendirmek yerine nitelikli öğretmen yetiştirme, eğitim fakültelerinin nitelikli programlara kavuşması ve öğretmenlerin istihdam sorunlarını birlikte ele alarak bu konuda politika üretmeye davet ediyoruz” diye konuştu.