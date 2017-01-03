OHAL 3 ay uzatılıyor

OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı bir süredir merak konusuydu. Konu dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındı.

Başbakan Yıldırım da, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda OHAL'in 3 ay daha uzatılmasının Meclis'te bu hafta görüşüleceğini açıklamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu konuda hükümete her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

OHAL uygulamasının süresi 19 Ocak'ta sona eriyordu.