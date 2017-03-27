OHAL uzatılacak mı ? Başbakan tarih verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Olağanüstü Hal'in uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, "Çarşamba günü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında karar verilecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile buluşarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Galatasaray'daki FETÖ ihraçlarına ilişkin, "Çıkan ilk karar Galatasaray camiasının görüşünü yansıtmıyor. Diğer konuda yetkileri olmadığı için aidat gerekçesi ile ihraç edildiler" dedi.

Başbakan Yıldırım, Olağanüstü Hal'in uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili, "Çarşamba günü MGK'da karar verilecek" diye konuştu.