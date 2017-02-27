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ÖKK'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLIYOR

ÖKK'daki darbe girişimi davası başlıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yı ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın başlıyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın başlıyor. 

Duruşmaya Zekai Aksakallı da katılacak

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ve darbecilerle girdiği çatışmada yaralanan Astsubay İsmail Oğuz, müşteki olarak yer alacak. 

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürmek" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca, "terör örgütü üyesi olmakla" da suçlanan sanıkların 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

AA
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