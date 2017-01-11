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OKMEYDANI'NDA BOMBALI PANKART ALARMI !

Okmeydanı'nda bombalı pankart alarmı !

TEM-Okmeydanı bağlantı yolunda üst geçide asılan pankart ve mutfak tüpü polisi harekete geçirdi.

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TEM-Okmeydanı bağlantı yolunda üst geçide bağlanmış pankart ve pankartın ucundaki mutfak tüpü polisi alarma geçirdi. Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının incelediği şüpheli pankart kaldırıldı.

TEM- Okmeydanı bağlantı yolu üst geçidinde saat 08.00 sıralarında korkuluklara asılmış şüpheli pankart ve ucuna bağlanmış mutfak tüpü görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri üst geçidin etrafına güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Okmeydanı'nda bombalı pankart alarmı !

TEM -Okmeydanı trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı şüpheli pankartı inceledi. Yapılan incelemeden sonra pankartta bomba olmadığı anlaşılınca pankart asıldığı yerden toplandı. Şüpheli pankart nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.

Okmeydanı'nda bombalı pankart alarmı !

DHA
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