Okul basıp öğretmeni dövdüler

Antalya Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Murat K., 11’inci sınıfta okuyan öğrencisinin akrabaları tarafından okul içinde darp edildi. Yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonrası hastaneye kaldırılan Murat K., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

3 KİŞİ OKULU BASTILAR

Okulda yaşananlarla ilgili Hürriyet muhabirine bilgi veren Türk Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Bünyamin Seçme, “11’inci sınıf öğrencisi derse geç kalıyor. Öğretmenimiz de bu öğrenciyi doğal olarak derse almıyor. Öğrenci de yaşadıklarını babasına anlatıyor. Baba, 2 akrabasıyla birlikte okulu basıyor” dedi.

ÖĞRETMEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

3 kişinin okulun güvenlik görevlisini darp ederek sınıfa kadar çıktıklarını anlatan Seçme, “Bu vahşi adamlar öğretmenimizin ders yaptığı sınıfa kadar girip kendisini darp ediyorlar. Öğretmenimiz yüzüne çok sayıda yumruk almış. Kendisi rapor aldıktan sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, söz konusu kişilerin kısa sürede yakalanacağını söyledi” diye konuştu.

‘ÇOK KORKTUK’

Okulda yaşananlarla ilgili Hürriyet muhabirine konuşan öğrenciler ise şöyle dedi: “Biz daha ne olduğunu anlamadan 3 kişi öğretmenimize saldırdı. Olayda ismi geçen arkadaşımız ise kavgaya müdahale etmedi. Çok korktuk. Öğretmenimizi dövenler hızla okuldan dışarı çıkıp gözden kayboldu.”