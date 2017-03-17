Okul fareleri kameradan yakalandı

Diyarbakır'da, 7 okulu soyan hırsızlık çetesinin 15-17 yaşları arasındaki 6 üyesi gözaltına alındı. Girdikleri okullarda diz üstü bilgisayar ve televizyonları alan hırsızlık çetesinin bir okuldan matkabı da çaldıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, değişik tarihlerde merkez Bağlar ve Kayapınar İlçelerinde bulunan 7 ayrı okulda gerçekleşen soygunlar üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık bürosu polislerinden oluşan özel ekip, güvenlik görevlisi bulunmayan okullara gece giren hırsızların izini sürmeye başladı. Okullardaki güvenlik kameralarını nsaniye saniye inceleyen polis, detaylı çalışma yaparak soygun sırasında hırsızların parmak izi ve eşkal belirlemelerini gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucu polis, yaşları 15 ile 17 arasında değişen 6 kişilik hırsızlık çetesi üyelerini belirledi. Polis hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen Y.B., Ş.T., E.C.D., M.H., M.Y. ve M.A.U'yu gözaltına alındı. Yaşları küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilirken, şüphelilerden E.C.D çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hırsızlık çetesinin okullardan çalınan 5 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet televizyon, hard disk monitörlerin yanı sıra bir okuldan matkap çaldıkları tespit edildi. Çalınan malzemeleri ele geçiren polis, çalıntı malzemeleri satın alan kişilere yönelik de işlem yaptı. Çalıntı mal almaktan haklarında işlem yapılan M.A., N.Y,M.T, M.B. ve B.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.