  • Melih Gökçek'ten şoke eden Bülent Arınç iddiası
  • Danıştay'dan Hakan Fidan için bomba karar
  • Bir kriz bitmeden diğeri başlıyor !
  • Hollanda kriziyle ilgili önemli açıklamalar !
  • Türkiye AB'ye resti çekti: ''Oyalamayın, gereğini yapacağız''
YEREL HABERLER
Düzce Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

OKUL MÜDÜRÜNE OTOMOBİLDE İNFAZ

Okul müdürüne otomobilde infaz

Düzce'de 37 yaşındaki okul müdürü Sait Tekin, aracın öldürülmüş halde bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Düzce'de Rıza Malatyalı Ortaokulu Müdürü 37 yaşındaki Sait Tekin, otomobilinde silahla ensesinden vurularak öldürülmüş bulundu.

Ağa Mahallesi, 2060'ıncı Sokak'ta park halinde bulunan 06 DYG 67 plakalı otomobilden şüphelenen çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şoför mahallinde oturan kişinin ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Rıza Malatyalı Ortaokulu Müdürü Sait Tekin olduğu saptandı.

Okul müdürüne otomobilde infaz

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Sait Tekin'in, öğle saatlerinden itibaren kayıp olduğu, ailesinin kendisinden haber almadığı belirtildi.

 

DHA
449
-
Ciciş Esra'dan şok sözler: Bana hayvan gibi tecavüz ettiCiciş Esra'dan şok sözler: Bana hayvan gibi tecavüz etti
Sapık komşu kapı deliğinden taciz etti !Sapık komşu kapı deliğinden taciz etti !
Ölen annesi erkek çıktı !Ölen annesi erkek çıktı !
Kanalizasyondan astsubay çıktıKanalizasyondan astsubay çıktı
MHP'nin kanalında 'hayır' kriziMHP'nin kanalında 'hayır' krizi
İnanılmaz bir dolandırıcılıkİnanılmaz bir dolandırıcılık
Hollanda Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklamasıHollanda Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Erdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevapErdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevap
Erdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyinErdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyin
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS