Okul sütüne şikayet geldi, dağıtımı vurdu

Çocuklara süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan ‘Okul Sütü Programı’ kapsamında iki parti sütün dağıtımı durduruldu.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, iki parti süt ile ilgili bazı okullardan şikâyet geldi. Bunun üzerine Milli Eğitim Baranlığı’ndan, ‘Aynes 003’ ve ‘Aynes 044’ partilerinden sütlerin dağıtımının Türkiye genelinde durdurulması istenildi.

Süt numunelerinin laboratuvarlarda incelendiği, diğer parti sütlerinin dağıtımına devam edildiği belirtildi.