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OKULDA DEHŞET ! KANTİNCİ 4 ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI

Okulda dehşet ! Kantinci 4 öğrenciyi bıçakladı

Adana'da bir lisenin kantininde çalışan 17 yaşındaki genç, dışarıdan yemek siparişi veren 4 öğrenciyi bıçakladı.

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Adana'da amcası 29 yaşındaki Necati O.'nun işlettiği kantinde çalışan 17 yaşındaki O.O., okulun dışından yemek siparişi veren 4 öğrenciyi bıçakladı.

Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Atakent Mahallesi'nde bulunan 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan A.A. (17), M.A. (18), A.Ö. (17) ile B.B. (18) öğle arasında telefonla döner dürümü sipariş etti. Siparişlerini alan 4 öğrenci okulun bahçesinde karınlarını doyururken, kantin işletmecisi Necati O.'nun yeğeni O.O., yanlarına geldi. Öğrencilerin kantinden alış veriş yapmak yerine dışarıdan verdikleri siparişleri yediklerini gören O.O. iddiaya göre, "Burada kantin var neden dışarıdan yemek yiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Öğrenciler ile O.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, kantin işletmecisi Necati O.'da karışınca kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine kantinden aldığı bıçakla öğrencilere saldıran O.O., 4 genci çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan A.A. ile A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan B.B. ile M.A. ise ayakta tedavi edildi. Bıçaklama olayına karışan O.O. ise gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken çocuk zanlı adliyeye sevk edildi.

 

Okulda dehşet ! Kantinci 4 öğrenciyi bıçakladı

DHA
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